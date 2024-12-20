Актер Данила Козловский сообщил, что приехал в США к дочке от Ольги Зуевой. Козловский поделился снимком наследницы в соцсети.

Экс-возлюбленная Данилы проживает вместе с дочкой в Нью-Йорке. Актер прилетел к ним в гости, чтобы провести вместе время. Звездный отец решил отвести наследницу в океанариум. Козловский опубликовал фото, на котором девочка увлеченно смотрит на скатов и других морских обитателей.

Актер не стал уточнять, сколько времени проведет в США и когда вернется в Россию.

Ранее актер Данила Козловский заявил, что российское кино отстает от американского. Он назвал США «ведущей кинодержавой», несмотря на неудачные фильмы. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Сати Казанова с мужем-итальянцем и дочерью покинула Россию.