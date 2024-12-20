Сати Казанова с мужем-итальянцем и дочерью покинула Россию

Известная певица Сати Казанова с супругом-итальянцем и дочерью покинула Россию. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам знаменитости, в настоящий момент она с семьей находится в Дубае.

«Мы на месте. Малышка в восторге, родители счастливы. Дочь полет перенесла просто великолепно. Здесь так красиво, ярко, тепло. Смотрела на закат и ощутила такое всеобъемлющее чувство благодарности и любви», — поделилась артистка.

Сати Казанова с 2017 года замужем за фотографом Стефано Тиоццо, первые несколько лет после вступления в брак они жили на две страны. В феврале 2022 года исполнительница призналась, что уезжает из России. Певица завершила все проекты в Москве и «окончательно переехала» в Италию. Однако спустя несколько месяцев певица вернулась в Россию вместе с мужем.

42-летняя знаменитость 23 октября впервые стала матерью. Певица признавалась, что мечтала о домашних родах, но, учитывая обстоятельства поздней беременности, решила воссоздать расслабленную обстановку в перинатальном центре.

Ранее мы писали, что дочь певицы Сати Казановой получила итальянский паспорт.