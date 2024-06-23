«Мы всегда были в роли догоняющих»: актер Данила Козловский высказался о российском кино

Звезда фильма «Экипаж» Данила Козловский впервые приехал в Армению, где представил публике свой моноспектакль Frank, с которым гастролирует по разным странам. В беседе с журналистом Егором Глумовым в YouTube-шоу GlumOFF актер сравнил российскую и американскую киноиндустрию.

По мнению артиста, США является «ведущей кинодержавой» несмотря на то, что там снимают «удачные и неудачные», «гениальные и необязательные фильмы». Данила Козловский считает, что российскому кино отстает от американского, и ему предстоит долгий путь к достижению уровня США.

«Я патриот своей индустрии и с большой нежностью и уважением отношусь к огромному числу людей, которые в нашей индустрии стараются создавать, несмотря на непростые условия и все то, что происходит. Но все равно мы в роли догоняющих — всегда были и еще долгое время будем», — заявил актер.

Данила Козловский также раскрыл секрет успеха американского кинематографа. Артист отметил, что там нет такой цензуры, как в российском кино.

«Думаю, что секрет успеха — это отсутствие огромной цензуры и возможность говорить фактически на любую тему. Понятно, что там есть определенные перекосы», — подчеркнул актер.

Напомним, после поездки Данилы Козловского в США к дочери его обвинили в эмиграции. Однако актер опроверг все обвинения и заявил, что Россия – его дом и Родина. В настоящее время артист гастролирует по странам Европы с моноспектаклем Frank, в котором исполняет песни и делится личными историями.

Ранее сообщалось о том, что Данилу Козловского и его коллегу Оксану Акиньшину застали вместе за кулисами в Тбилиси.