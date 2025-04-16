Данилу Козловского возвращают на телевидение после отмены

Данила Козловский вернется на ТВ в фильме «Викинги» после отмены. Об этом сообщает Telegram-канал «Продюсер от бг».

Авторы анонимного канала обратили внимание, что фильм с участием Данилы Козловского появился в расписании телетрансляции Первого канала. Сообщается, что картину «Викинги», в которой Козловский играет главную роль, покажут вечером субботы, 19 апреля.

Фильм «Викинги» вышел в широкий прокат 29 декабря 2016 года. В картине Данила Козловский сыграл роль князя Владимира.

Напомним, Данила Козловский пропал с телеэкранов после 2022 года. В последние годы он гастролирует со своими постановками по странам Европы и СНГ. Недавно он представил свой новый музыкальный спектакль Check-up.

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Бородин осудил Первый канал за показ фильма с Данилой Козловским.