Актер Данила Козловский приехал в Псков после признания о путешествии по России. Козловский поделился планами в соцсети.

В личном блоге актера появилось фото, которое он лаконично подписал: «Псков. 24.08.2024». На снимке Данила запечатлен в маске, шляпе, красной толстовке, шортах и кроссовках. Его образ дополнил спортивный рюкзак.

Подписчики с восторгом отреагировали на публикацию Козловского и его возвращение в страну. Они поинтересовались, зачем Даниил приехал в город России. К слову, ответ не заставил себя ждать.

«Путешествую по стране», — высказался актер.

Напомним, что в июле Козловский был замечен в Юрмале. Певица Алла Пугачева показала фото с Данилой Козловским после спектакля. Подробности читайте в этой новости.

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