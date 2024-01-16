Актер «Бригады» Майков задумался о смерти

48-летний актер Павел Майков задумался о неизбежности смерти. Об этом сообщает Пятый канал.

В Москве состоялась премьера фильма «Танцуй, селедка». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Майков. Актер находился в хорошем настроении и охотно общался с журналистами. В откровенной беседе Павел заявил, что по-философски относится к возможной смерти. По словам знаменитости, он не боится уйти из жизни.

«Все мы когда-то будем покойники. Во всем другом можно сомневаться, кроме этого факта. Все мы — будущие покойники. С чем я вас и поздравляю», — высказался артист.

Напомним, что Павел стал известен благодаря сериалу «Бригада». В проекте ему досталась роль бандита по прозвищу «Пчела». После выхода сериала артист исчез с экранов ТВ на некоторое время.

Ранее актер «Бригады» Сергей Безруков назвал главный принцип профессии, которому никогда не изменит. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что балерина Анастасия Волочкова вылетела в Москву после скандала с Никитой Джигурдой.