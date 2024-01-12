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12:44, 12 января 2024
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Сергей Безруков назвал главный принцип актерской профессии, которому никогда не изменит

Сергей Безруков нашел важным заявить, что обманывать зрителя безнравственно.

Сергей Безруков назвал главный принцип актерской профессии, которому никогда не изменит

© Tsvetkova Ekaterina \ East News

Актер Сергей Безруков признался, что правда для него является главным принципом в профессии. Он заверил, что никогда не будет обманывать своего зрителя, так как это безнравственно.

В интервью ТАСС Безруков также пояснил, что на сцене и в кадре важно «тратиться» как физически, так и душевно.

«Изображать, я думаю, может каждый. В чем разница между профессионалом и любителем? Все-таки профессионал — это тот, кто работает с погружением, с превращением в своего героя. Когда ты уже не знаешь, кто перед тобой — персонаж или актер», - сказал Сергей.

Он подчеркнул, что на сцене важно не играть роль, а именно проживать жизнь героя. «Когда вам становится страшно за этого актера — вернется он оттуда или нет? Сойдет он с ума на ваших глазах или нет?» — поделился актер.

В качестве примера он привел съемочный день, когда надо многократно сыграть сцену трагедии, и важно постоянно находиться в этом состоянии.

«Весь день. Это тяжело, физически тяжело», — отметил Безруков, добавив, что именно поэтому важно сначала получить актерское образование, а уже потом делать карьеру.

Ранее актер Сергей Безруков рассказал об опыте работы с Владимиром Машковым. Артист признался, что Машков всегда «работает на сумасшедшей энергетике» и требует аналогичной отдачи от остальных.

Источник фото:Tsvetkova Ekaterina \ East News
Источник:ТАСС
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Сергей Безруков
профессия
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