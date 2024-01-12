Сергей Безруков назвал главный принцип актерской профессии, которому никогда не изменит

Актер Сергей Безруков признался, что правда для него является главным принципом в профессии. Он заверил, что никогда не будет обманывать своего зрителя, так как это безнравственно.

В интервью ТАСС Безруков также пояснил, что на сцене и в кадре важно «тратиться» как физически, так и душевно.

«Изображать, я думаю, может каждый. В чем разница между профессионалом и любителем? Все-таки профессионал — это тот, кто работает с погружением, с превращением в своего героя. Когда ты уже не знаешь, кто перед тобой — персонаж или актер», - сказал Сергей.

Он подчеркнул, что на сцене важно не играть роль, а именно проживать жизнь героя. «Когда вам становится страшно за этого актера — вернется он оттуда или нет? Сойдет он с ума на ваших глазах или нет?» — поделился актер.

В качестве примера он привел съемочный день, когда надо многократно сыграть сцену трагедии, и важно постоянно находиться в этом состоянии.

«Весь день. Это тяжело, физически тяжело», — отметил Безруков, добавив, что именно поэтому важно сначала получить актерское образование, а уже потом делать карьеру.

Ранее актер Сергей Безруков рассказал об опыте работы с Владимиром Машковым. Артист признался, что Машков всегда «работает на сумасшедшей энергетике» и требует аналогичной отдачи от остальных.