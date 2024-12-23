Актер Артем Ткаченко заявил о сложностях при съемке исторических фильмов. Об этом сообщает Газета.Ru.

В фильмографии Артема есть исторический проект «Союз спасения» про Восстание декабристов. По словам актера, ему было сложно играть революционера из-за сложного построения речи. У него уходило 3 недели на то, чтобы выучить «витиеватый» текст.

«Люди и разговаривали медленнее, и ходили медленнее, и язык был совсем другим. Когда начинаешь играть такого персонажа, текст очень сложно присвоить себе, потому что люди так уже не разговаривают. Проходят неделя, две недели, три недели, пока ты начинаешь запоминать этот витиеватый текст», — высказался Ткаченко.

Актер добавил: большую роль на съемках исторических проектов играют художественная литература и консультанты. Благодаря их помощи он узнал, как правильно делать поклон и разговаривать с императором.

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