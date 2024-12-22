Актер Ян Цапник рассказал, как попал в сериал «Бригада». Об этом сообщает «Шоу Воли».

Актер Ян Цапник вспомнил, что в нулевые его карьера в кино складывалась не совсем удачно. В то же время актер был востребован в театре. По словам Цапника, ему буквально приходилось бегать по коридорам «Мосфильма» в поисках работы. Во время одного из таких походов он случайно наткнулся на режиссеров сериала «Бригада».

«Я открыл дверь с ноги практически, а там сидит какой-то странный человек. Оказалось, что это режиссер Алексей Сидоров. Я его спрашиваю: „Артисты хорошие нужны?“. Он ответил: „Нужны!“. А я ему: „Тогда бери!“. Так меня и утвердили», — вспомнил он.

В итоге Цапник сыграл в сериале роль Артура Вениаминовича Лапшина — владельца компании «Курс-Инвест».

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