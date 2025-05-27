Актер Антон Филипенко поцеловал 31-летнюю Аглаю Тарасову на премии в Москве. Об этом сообщает The Voice.

В Москве состоялась церемония вручения Премии Гильдии кастинг-директоров. Мероприятие посетили многие звезды, в том числе и Аглая. Тарасова вышла в свет в сером брючном костюме, дополнив образ туфлями, клатчем и серьгами Chanel. Пока актриса позировала фотографам, Антон незаметно подошел к ней и поцеловал в щеку. Аглая не скрывала улыбку после поступка коллеги.

В последнее время артистов часто замечают на мероприятиях вместе. Это породило слухи о романе между ними. При этом сами звезды не комментируют личную жизнь.

Антон и Аглая снимались вместе в проектах «Саша и Питер», «Вика-ураган», где их героев связывали романтические отношения.

Ранее Антон Филипенко отпраздновал 40-летие с Аглаей Тарасовой в Бангкоке. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Глюкоза пришла на модный показ с молодым спутником, держась с ним за руки.