Актер Антон Филипенко отпраздновал 40-летие с Аглаей Тарасовой в Бангкоке

Актер Антон Филипенко рассказал, что отметил 40-летие вместе с Аглаей Тарасовой, с которой ему приписывают роман. В интервью журналу «Атмосфера» звезда порассуждал о личной жизни и заявил, что находится в поисках музы.

Знаменитость признался, что юбилей отпраздновал в тайской столице Бангкок. С ним была актриса Аглая Тарасова.

«Говорят, сорок лет даже отмечать нельзя. Но мы с Аглаей все-таки решили отпраздновать», — цитирует актера WomanHit.ru.

Антон ловко ускользнул от вопроса о безудержном веселье и отметил, что «каждый понимает это в меру своей испорченности». Актер в положительном ключе отозвался о коллеге и признался, что она повлияла на его стиль. Он попросил обратить внимание на образы, которые были у него пять лет назад и сравнить, как он выглядит сейчас.

Еще Филипенко высказался о любви. Он сказал, что пока не нашел свою музу.

«Наверное, есть такие среди коллег. Может, я просто боюсь…» – порассуждал актер.

Антон затронул и тему детей.

«Думаю, из меня получится хороший, в меру строгий батя», – добавил мужчина.

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