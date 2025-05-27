А где же муж? Глюкоза провела вечер в компании молодого спутника, держась с ним за руки

38-летняя певица Глюкоза пришла на модный показ с молодым спутником, держась с ним за руки. Об этом сообщает Woman.ru.

26 мая в Грибоедовском ЗАГСе состоялся модный показ Андрея Артемова Walk of Shame. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Александр Рогов, Алена Долецкая и Глюкоза, которая последний раз выходила в свет в декабре 2024 года. Для мероприятия артистка выбрала образ в стиле total black: на ней были черное длинное платье, кожаные перчатки, очки-маска и туфли на высоких каблуках.

Она появилась на показе не одна, а в сопровождении таинственного спутника, держась с ним за руки. Где был ее супруг в этот момент — неизвестно. При этом поклонники отметили, что Глюкоза перестала публиковать фото с Александром Чистяковым, за которого вышла замуж в 2006 году.

Ранее Глюкозу заподозрили в употреблении запрещенных веществ после концерта в Петербурге. Подробности читайте в этой новости.

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