Звезда комедии «Я худею» Евгений Кулик станет отцом в третий раз

Актер Евгений Кулик и Ригина Гайсина ждут третьего ребенка. Об этом супруги сообщили в социальных сетях.

В личном блоге пара часто публикует шуточные ролики с розыгрышами. Однако 24 сентября знаменитости отказались от привычного комедийного формата и показали трогательное видео. В нем Ригина показала мужу тест на беременность, а затем обняла его, продемонстрировав на камеру округлившийся живот.

«Как вам такой пранк?» - обратились супруги к аудитории.

Евгений и Регина вместе уже много лет. Они познакомились в 2014 году. Тогда Гайсина готовилась к свадьбе с другим мужчиной, и юморист буквально увел ее из-под венца. С 2016 года они вместе стали снимать комедийные ролики, а еще через два года наконец поженились.

Родителями супруги впервые стали в 2020 году. У них родилась дочь София. А в 2022 году появился на свет их сын Федор.

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