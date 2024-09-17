«Испытываю огромное счастье»: звезда «Ледникового периода» Энберт хочет стать многодетным отцом

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт 12 сентября стал отцом во второй раз. Его супруга Алеся родила дочь, которой дали имя Мишель. Победитель седьмого сезона «Ледникового периода» не скрывает своей мечты — стать многодетным отцом.

Спортсмен не присутствовал на родах, по просьбе жены. Александр ждал появления малышки на свет в коридоре перинатального центра. Ставший отцом во второй раз фигурист уже знает, как заботиться о детях — супруги воспитывают двухлетнюю дочь Кристабель.

Накануне Алесю выписали из роддома. Теперь, говорит фигурист, дома стало веселее. Пока распорядок дня у семьи останется тем же, но Энберт уже морально готовится к недостатку сна. Правда, фигуриста настолько переполняет счастье, что он готов ко всем испытаниям.

«Думаю, что будет недостаток сна какое-то время, так как Мишель просыпается ночью, но этот недостаток сна компенсируется огромным количеством плюсов и радости от ее появления. Испытываю огромное счастье, когда ее вижу», — признался заслуженный мастер спорта России в разговоре с Voice.

Фигурист рассказал, что через два-три года хочет снова стать отцом. По словам Энберта, он будет рад, как мальчику, так и девочке.

Александр и Алеся Энберт вместе 14 лет. 29 февраля 2020 года влюбленные официально расписались, а спустя год сыграли свадьбу. В октябре 2021 года фигурист сообщил фанатам, что скоро впервые станет отцом.

Ранее 20-летняя фигуристка Александра Трусова заявила, что хочет стать многодетной мамой после свадьбы с Макаром Игнатовым.