Актер Анисимов, которого увезли на скорой из Театра Сатиры, рассказал о своем состоянии

Актер Кирилл Анисимов, которого увезли с собрания Театра Сатиры в больницу, раскрыл подробности о своей госпитализации. Об этом сообщает NEWS.ru.

7 июня молодому артисту стало плохо во время собрания в Театре Сатиры, на котором труппе представили нового художественного руководителя Евгения Герасимова. Тогда Анисимову пришлось вызывать скорую помощь. Сам актер подтвердил новости о своей госпитализации.

По словам Кирилла Анисимова, врачи увезли его в отдел реанимации. Медики тогда заявили, что у молодого человека сердечный приступ.

«Меня осмотрели, УЗИ показало, что с сердцем все хорошо, анализы вроде хорошие, то есть инфаркт сняли, как и предынфарктное состояние», – рассказывает актер.

Анисимова уже перевели в обычную палату. На данный момент артист находится под наблюдением специалистов. Кирилл предположил, что причиной плохого самочувствия стала духота, а также недоедание, недосып и стресс.

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