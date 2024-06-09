«Когда Аллочка Гришко вернется?»: Мария Кожевникова о съемках в продолжении «Универа»

39-летняя актриса Мария Кожевникова ответила, появится ли она в продолжении сериала «Универ». Об этом сообщает StarHit.

Недавно на экраны вышел новый сезон полюбившегося зрителям сериала «Универ», и продюсеры не планируют прекращать съемки. В перезапуске проекта появились актеры из старых сезонов «Универа»: Виталий Гогунский, Анна Хилькевич, Станислав Ерушин.

Только вот фанаты сильно расстроились, когда не увидели в новых сериях Аллочку Гришко, которую играла Мария Кожевникова. Сама актриса отмечает, что поклонники не перестают задавать ей вопросы о возвращении в «Универ».

«На протяжении более десяти лет не было ни дня, чтобы я не получила сообщения или вопроса на улице, когда Аллочка Гришко вернется. Мне очень приятно ваше внимание», – отмечает она.

Мария Кожевникова до сих пор с большой теплотой отзывается о съемках. К тому же она уверена, что была одной из тех, кто сделал сериал настолько популярным.

«На мой взгляд, он был самым настоящим, честным и реально похожим на жизнь студентов в нашей большой России. И я счастлива, что я была одной из тех, кто «Универ» сделал популярным и любимым», – добавила она.

В последнем эпизоде сериала «Универ. 13 лет спустя» создатели намекнули на возвращение Аллочки Гришко. Однако сама Кожевникова опровергла слухи о своем появлении в следующих сериях.

«Про продолжение не знаю, маловероятно, слишком много чего должно совпасть, но в кадре с Гогунским, Рубцовой и Гайдуляном я бы с удовольствием встретилась», – призналась актриса.

Ранее мы писали, почему Яна Рудковская подала в суд на 13-летнюю фигуристку, которая ушла из академии «Ангелы Плющенко».