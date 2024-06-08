Одному из артистов пришлось вызывать скорую во время собрания в Театре Сатиры

7 июня труппе Театра Сатиры представили нового художественного руководителя Евгения Герасимова. Только вот на общем собрании одному из актеров стало настолько плохо, что ему пришлось вызывать бригаду скорой помощи. Об этом сообщает mk.ru.

На собрание 7 июня приехал глава Департамента культуры столицы Алексей Фурсин, и артисты решили высказать чиновнику все, что думают о происходящем в театре. Они утверждали, что объединение составов Театра Сатиры и театра Армена Джигарханяна – плохая идея, которая принесет одни проблемы.

«Может уже хватит проверять на нас свои амбиции?» – возмутился один из артистов Семен Лопатин.

Молодой актер предложил на роль художественного руководителя Яковлеву вместо кандидатуры Герасимова.

Во время бурных споров другому молодому артисту Кириллу Анисимову стало плохо. Как только он начал сползать с кресла, коллеги подхватили его и сами аккуратно спустили вниз. После этого экс-руководитель Театра Сатиры Игорь Берлин вызвал бригаду скорой помощи. Врачи заявили, что у актера сердечный приступ, и госпитализировали его.

Ранее Евгений Герасимов объяснил, почему Игорь Берлин лишился должности худрука Театра Сатиры.