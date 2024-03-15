Актер Андрей Бурковский трогательно обратился к сыну в день его 13-летия. Звезда сериала «Медиатор» поздравил наследника в соцсети.

В личном блоге Андрей поделился редким кадром с сыном из США. Актер назвал наследника «13-летним самостоятельным красавчиком». Он пожелал имениннику друзей, успехов в начинаниях и крепкого здоровья.

«Ты уже такой большой. Горжусь и поддерживаю тебя во всем. Много тебе здоровья, и слушайся родителей (я же не мог этого не сказать). Мы с мамой и сестрой твоей тебя очень любим», — высказался Бурковский.

Напомним, что в конце 2022 года Андрей улетел с женой и детьми в США. Бурковскому удалось построить там карьеру актера: он не раз выходил на театральную сцену. Несмотря на это, у него нет крупных ролей в кино. Подробности смотрите в этой новости.

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