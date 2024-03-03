Старт новой карьеры: сбежавший из России Бурковский сыграл главную роль в спектакле в США

Уехавший из России актер Андрей Бурковский осваивается вместе с семьей в Америке. Недавно он сыграл главную роль в спектакле США.

Звезда «Медиатора» уехал в США в конце 2022 года. Пока неизвестно, перебрался ли он туда насовсем. Мать Бурковского рассказывала, что актер будет учиться на факультете режиссуры в США и вернется домой после окончания обучения.

О буднях в Лос-Анджелесе Бурковский рассказывает на своей страничке в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). В ноябре 2023 года актер отпраздновал 40-летний юбилей и поблагодарил семью, коллег и друзей за поддержку и любовь.

«Спасибо людям и уже близким друзьям, которых я встретил за последний год и понял, что нет никаких различий ни в чем, есть только „твои люди“, и весь мир вместе с тобой. Всех люблю, целую и обнимаю», — писал он.

В январе 2024 года артист рассказал подписчикам о премьере спектакля «Наш класс» с его участием, а в феврале прошло другое театральное шоу, в котором Бурковский получил первую большую роль в США на английском языке.

Напомним, артиста убрали из российской сказки «Летучий корабль», где он сыграл главную роль. Над фильмом работали на протяжении более четырех лет. Создателям картины пришлось переснять нескольку сцен.