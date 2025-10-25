«Аккредитация должна быть аннулирована»: что ждет СМИ Ксении Собчак в случае получения ВНЖ Испании

Депутат Госдумы Николай Новичков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о намерении журналистки Ксении Собчак получить вид на жительство (ВНЖ) в Испании. Он призвал внимательно отнестись к изданиям, которыми руководит «блондинка в шоколаде».

«К этому нужно относиться внимательно, если человек сделал выбор, то это его личное дело, но и к нашим ценностям и интересам нужно относиться с уважением», - сказал парламентарий в беседе с Абзацем.

При этом Новичков напомнил, что Собчак руководит рядом российских медиа. В случае, если информация о получении ВНЖ в недружественном к России государстве подтвердится, то отношение к этим СМИ должно быть соответствующим.

«Если они аккредитованы в органах власти, то эта аккредитация должна быть аннулирована и надо рассмотреть присвоение этим средствам информации статуса иноагента», – заявил Новичков.

Ранее сообщалось, что Собчак подала документы на рассмотрение. Она хочет получить ВНЖ Испании для себя и сына Платона. Сейчас Ксения свободно путешествует по странам ЕС, так как получила во Франции пятилетнюю шенгенскую визу.

Также в 2023 году стало известно, что телеведущая является гражданкой Израиля и имеет второй паспорт. Собчак косвенно подтвердила это, назвав Израиль своей второй Родиной.