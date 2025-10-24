До этого получила пятилетнюю шенгенскую визу: Собчак добивается вида на жительство в Испании для себя и сына

Журналистка Ксеия Собчак, по всей видимости, планирует в будущем обосноваться в Испании. По информации газеты El Pais, телеведущая начала оформлять вид на жительство в европейской стране.

Автор материала про владелицу крупной сетки Telegram-каналов не стал раскрывать свои источники. В публикации говорится, что Собчак подала документы на рассмотрение. Она хочет получит ВНЖ для себя и сына Платона.

До этого, по данным все того же издания, Ксения получила во Франции пятилетнюю шенгенскую визу. Теперь благодаря этому документу журналистка имеет право свободно путешествовать по европейским странам.

Собчак пока никак не прокомментировала информацию зарубежного СМИ. Других сведений о попытке Ксении заполучить ВНЖ — нет.

Ранее сообщалось, что жуналистка заработала на российских компаниях во время кризиса. По словам Ксении, паника — лучший момент для инвестирования.