«Моя вторая Родина»: Собчак высказалась о происходящем в Израиле

Телеведущая Ксения Собчак назвала Израиль своей второй Родиной, об этом сообщает Kp.ru.

7 октября между Израилем и Палестиной произошло обострение конфликта. В ходе боевых столкновений уже к утру 9 октября количество погибших со стороны Израиля составило около 700 человек, в секторе Газа — 400. Многие российские знаменитости, имеющие еврейские корни, или проживающие в Израиле уже высказались о ситуации, до последнего молчала лишь Ксения Собчак.

Около года назад стало известно, что телеведущая является гражданином Израиля и имеет второй паспорт. Сейчас же Собчак косвенно подтвердила это, назвав страну своей Родиной.

«Для меня важный символ происходящего сейчас на моей второй Родине — плененная боевиками голая девушка, лежащая в кузове машины, мчащейся по арабскому кварталу», — написала звезда.

При этом многие подписчики Ксении заметили, что она остается жить в России и раскритиковали ее: «Где теплее, там и Родина», «Опять Россия виновата», «Ой, как у Ксении сразу за два года вторая Родина резко возникла».

Ранее мы писали о том, что 54-летний продюсер Иосиф Пригожин не может связаться с живущей в Израиле семьей.