Оскандалившийся Алексей Чумаков призвал не обращать внимания на идиотов

Алексей Чумаков угодил в скандал после интервью Светлане Бондарчук. В Сети артиста назвали абьюзером из-за его высказываний о жене Юлии Ковальчук. Певец решил прокомментировать обвинения хейтеров. 44-летний исполнитель хита «Тут и там» опубликовал отрывок из интервью на своей страничке в соцсети и написал под ним небольшой комментарий.

Чумаков назвал беседу с экс-женой Бондарчука «отличной, дружеской, искренней». По его словам, если слушать интервью ушами и душой, можно улыбнуться, с чем-то поспорить, а с чем-то — согласиться.

«Добра и любви всем нашим семьям! И помните: никогда не обращайте внимания на идиотов. Их так много, что, тратя на это свое время, можно прозевать целую жизнь! А нам с вами оно надо?» — обратился к поклонникам артист.

Алексей Чумаков женился на экс-солистке «Блестящих» в 2013 году, спустя пять лет после начала отношений. Супруги воспитывают двух дочерей — семилетнюю Амелию и полуторогодовалую Алисию.

Напомним, что недовольство поклонников вызвали слова Алексея о том, как он выбирал жену. Музыкант заявлял, что у него был критерий – провел бы ночь или нет. Он также подчеркивал, что тесное общение с Юлией привело к «последствиям», имея в виду детей.

Недавно Ковальчук прервала молчание после скандального интервью и призналась мужу в любви.