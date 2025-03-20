Юлия Ковальчук прервала молчание и призналась в любви оскандалившемуся Чумакову

Экс-солистка группы «Блестящие» Юлия Ковальчук прервала молчание и поддержала оказавшегося в центре скандала мужа, певца Алексея Чумакова. Она не стала делать громких заявлений, а лишь отметилась в комментариях под свежим постом в личном блоге супруга.

Алексей попытался сгладить разгоревшийся конфликт и в штуку назвал себя жертвой абьюза Ковальчук. Кроме того, он с иронией пригрозил любимой женщине судом.

Юлия в ответ поставила лайк, а также написала в комментариях: «Люблю!».

Пользователи Сети поддержали Ковальчук и отметили, что она поступила как мудрая женщина.

«Юля, вы классная, цельная, умная. Чудесная семья у вас. Интервью мне понравилось, спасибо за него», - написали подписчики.

Напомним, Скандал разгорелся после того, как Чумаков заявил в интервью Светлане Бондарчук, что раньше оценивал девушек только по одному критерию – провел бы вместе ночь или нет. Артист признался, что начал встречаться с Ковальчук, руководствуясь этим подходом, однако тесное общение с Юлией привело к «последствиям», имея в виду детей.

Ранее телеведущая Дана Борисова заявила, что Алексей Чумаков изменяет Юлии Ковальчук. По ее мнению, исполнитель хита «Встретимся во снах» патологический хам.