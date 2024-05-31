aif.ru: 33-летний внук Аллы Пугачевой продал ее дачу в Истре за 230 млн рублей

33-летний внук Аллы Пугачевой продал ее дачу в Истре за 230 млн рублей. Об этом сообщает издание aif.ru.

Никите Преснякову досталась в наследство от Пугачевой дача в Истре в деревне Бережки. После отъезда из России Никита выставил недвижимость на продажу за 230 млн рублей. Весной 2024 года в Сети появилась информация, что внук Пугачевой тайно приезжал в Россию для подписания сделки. Однако Пресняков не подтверждал, но и не опровергал данную новость.

Как утверждает источник, продажа дачи все-таки состоялась. Журналисты из aif.ru заметили, что объявление Никиты пропало с сайта продаж недвижимости. Существует вероятность, что музыкант нашел покупателя на дачу.

Ранее сообщалось, что 19-летняя крестница Пугачевой Алина Галкина стала певицей и анонсировала трек. Подробности читайте в этой новости.

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