Еще одна певица в семье: крестница Пугачевой пошла по ее стопам и ушла в музыку

19-летняя Алина Галкина, крестница певицы Аллы Пугачевой, решила пойти по стопам Примадонны и стать артисткой. Девушка в социальных сетях сообщила, что «входит в мир музыки» и анонсировала выход первого трека.

В семье Аллы Борисовны практически все связаны с творчеством. Ее дочь Кристина Орбакайте является успешной исполнительницей, внук Никита Пресняков раньше имел собственную рок-группу. Да и двойняшки Гарри и Лиза с юных лет проявляют интерес к музыке. Поэтому неудивительно, что и крестница Пугачевой не захотела отставать и тоже увлеклась вокалом.

Алина поделилась, что ее первая песня выйдет совсем скоро. Начать покорять шоу-бизнес, судя по отрывку из трека, она решила с лирической композиции.

«Мой первый в жизни сниппет, очень рассчитываю на поддержку! Совсем скоро выйдет песня. Вхожу в мир музыки вместе с вами», - сообщила Галкина.

Напомним, что Алина всегда хотела стать очень популярной. Она признавалась, что не так талантлива, как Алла Пугачева, но все равно она хочет найти своего слушателя. При этом члены семьи девушку на пути к славе не особо поддерживают. По ее словам, они бы хотели, чтобы она выбрала более серьезную профессию.

Ранее внук Аллы Пугачевой тайно вернулся в Россию.