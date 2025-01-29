Агент звезды «Кадетства» отреагировал на слухи о проблемах с сердцем актера

Представитель народного артиста РФ, звезды сериала «Кадетство» и фильма «Нулевой пациент» Владимира Стеклова прокомментировал новости о том, что актер упал в обморок из-за проблем с сердцем. Его слова приводит aif.ru.

Недавно в СМИ распространилась информация, что артист обратился за помощью к медикам несколько дней назад, когда ему резко стало плохо - он упал в обморок в своей московской квартире. Бригада скорой помощи после осмотра знаменитости пришла к выводу, что резкое снижение давления стало причиной ухудшения мозгового кровоснабжения. Предварительно, подобное состояние у актера могло развиться из-за острой сердечной недостаточности. Также уточнялось, что от госпитализации 77-летний Стеклов отказался.

«Актер чувствует себя хорошо сейчас», - поделился агент народного артиста РФ.

Напомним, Владимир Стеклов сыграл в более чем 100 художественных фильмах и сериалах. Широкую известность артист приобрел благодаря ролям в проектах «Нулевой пациент», «Архипелаг», «Грозный», «Глубже!», «Годунов», «Кадетство» и многих других.

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