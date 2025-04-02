Агент Леона Кемстача опроверг заявления о долге артиста размером 922 тыс. рублей

Агент российского актера Леона Кемстача, ставшего известным после роли в сериале «Слово пацана», опроверг информацию о его почти миллионном долге.

Напомним — недавно в Сети появились сообщения о том, что организация «Альянслогистик» подала к Кемстачу и его коллеге Раулю Минекаеву иск на 922 тыс. рублей. Поводом стала якобы неуплата молодыми людьми денег за крупную партию чипсов. Однако, как объяснил представитель артиста, претензия не была адресована Кемстачу.

«Мы открыто заявляем, что у Леона Кемстача нет никаких задолженностей. Неизвестно откуда могла появиться такая информация. Логистическая компания действительно подала заявление в суд, но не на ребят, а на компанию-производителя», — рассказал он в беседе с Kp.ru.

Менеджер также подчеркнул, что дальше с ситуацией будут разбираться юристы.

Ранее Кемстач рассказал, почему у него нет возлюбленной.