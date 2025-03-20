Против звезд «Слова пацана» Минекаева и Кемстача подали иск на 922 тыс. рублей

На звезд сериала «Слово пацана» Рузиля Минекаева и Леона Кемстача подали в суд из-за их чипсов «Эу, пацан». С компании требуют почти 1 миллион рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Светский хроник».

Производством снеков актеры занялись после успеха сериала режиссера Жоры Крыжовникова. В магазинах появились чипсы с узнаваемыми героями на пачках. Рузиль лично является учредителем фирмы, а вот вместо Леона на проект подписалась его мама Лаура, так как юноша несовершеннолетний. Также в раскрутке бизнеса им помогал Паулюс Виталиус – именно он выпускал продукты с Настей Ивлеевой, Элджеем и Владом Бумагой.

Спустя пару лет после запуска продаж у компании появились проблемы. На нее подали в суд представители транспортной компании-подрядчика. Предположительно, дело в неоплате услуг. Заявитель требует от учредителей 922 тысячи рублей.

Отметим, что и Минекаев, и Кемстач до «Слова пацана» были не особо известны. Но после выхода проекта они стали получать намного больше предложений от режиссеров. Также прославилась и дочь Юлии Пересильд Анна.

Ранее Рузиль Минекаев высказался о звездной болезни.