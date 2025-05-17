Агент Глеба Калюжного раскрыл, когда актер отправится в армию

Обвиняемый в уклонении от военной службы актер Глеб Калюжный отправится в армию 27 мая. Об этом рассказал РИА Новости агент звезды Григорий Сухов.

Как пояснил Сухов, Глеб уйдет в армию со сборного пункта на Угрешской в 8.00. Агент артиста не знает, в каких конкретно войсках он будет служить.

Напомним, с 2019 года ему регулярно присылали повестки, на которые Глеб никак не реагировал. Его искали и по месту регистрации, и в соседних регионах — в Тверской области и в подмосковном Красногорске. В итоге против молодого человека возбудили дело об уклонении от военной службы.

Весной актер явился в военкомат, но получил отсрочку из-за съемок фильма про бойца-добровольца, освобождающего Мариуполь.

Накануне Калюжный сообщил, что готовится отправиться на службу. Артист на время приостановит все съемки и вернется к ним только в следующем году.