Агату Муцениеце не пустили в ресторан в Санкт-Петербурге из-за неподходящего наряда

Агата Муцениеце не пустили в ресторан в Санкт-Петербурге из-за неподходящего внешнего вида.

Звезда сериала Закрытая школа отправилась в культурную столицу в компании нового возлюбленного Ивана Чуйкова. Как оказалось, пара готовилась к совместному проведению мероприятия. Несмотря на рабочий процесс, они решили совместить полезное с приятным. Все свободное время Агата и Иван уделяли друг друга, организовывая при этом романтические свидания.

Однако не всегда они заканчивались хорошо. Одним утром влюбленные решили отличиться и прийти на завтрак в ресторан в домашних нарядах. Они надели белые банные халаты и наклеили патчи под глаза. Увидев, в каком виде пришли звездные гости, сотрудница ресторана была вынуждена попросить их удалиться. По этой причине насладиться вкусным завтраком им не удалось.

Агата рассказала об этой ситуации у себя в социальных сетях, обвинив при этом Ивана, из-за которого они остались голодными.

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