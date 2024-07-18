«Вожжи я беру в свои руки»: Ханна рассказала правду об отношениях с Пашу

Певица Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна, рассказала, что старается поддерживать романтические отношения с мужем, продюсером Павлом Курьяновым, известным под псевдонимом Пашу.

По словам артистки, она всегда предлагает избраннику отвлечься от работы и на пару дней отправиться в романтическое путешествие. При этом она подчеркнула, что все приходится организовывать самой.

«Если я в свои руки это не возьму, то романтики не будет. Он очень четкий, очень конкретный, он про работу, про таблички, про цифры. Поэтому вожжи я беру в свои руки. Я так привыкла, я обожаю своего мужа, он самый лучший в мире и на земле», — поделилась Ханна в беседе с порталом 78.ru.

Артистка не стала скрывать, что сильно ревнует мужа к работе.

Ранее Ханну возмутило сравнение с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Обе вокалистки подверглись критике из-за открытых нарядов на сцене. Однако исполнительница хита «Финал» считает, что, в отличие от Ольги выглядит достойно.