Агата Муцениеце заявила, что Прилучный запретил детям увозить домой его подарки

Агата Муцениеце заявила, что Павел Прилучный запретил детям увозить домой его подарки. Актриса рассказала об этом в Telegram-канале.

После развода Павел и Агата не могут наладить общение. Экс-супруги продолжают выяснять отношения в суде и обмениваются встречными претензиями. На этот раз звезда «Закрытой школы» заявила, что Прилучный не разрешает детям забирать его подарки домой.

Актриса пожаловалась на то, что у нее сломалась колонка. При этом она уточнила: недавно Павел подарил дочке новое устройство, но с одним условием: она должна использоваться только в его доме. Как выяснилось, запреты Павла распространяются не только на технику, но и на одежду.

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