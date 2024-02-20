«Каждый человек красив»: Агата Муцениеце показала архивные фото, на которых ей 22 года

Актриса Агата Муцениеце в своей соцсети высказалась на тему красоты и поделилась с подписчиками серией архивных фото, на которых ей 22 года. Об этом сообщает Super.ru.

На черно-белых снимках с фотосессии, сделанных 13 лет назад, юная Агата Муцениеце позирует в платье с пышной юбкой и с распущенными волосами.

«Какой я была пупсик», — подписала серию фото актриса.

Накануне Агата Муценице в соцсети поделилась мыслями о стандартах красоты. По мнению актрисы, каждый человек красив и призвала подписчиков начать неделю с любви к себе.

«Красив каждый человек, и его красота зависит только от его самоощущения своей красоты», — заявила знаменитость.

Актриса заявила, что каждый человек уникален таким, какой он есть.

«Посмотрите на себя в зеркало, отбросьте все общепризнанные темы того, как кто должен выглядеть, и поймите, что вы уникальны. Вы такой один, вы такой, какой есть, вы индивидуально созданный человек», — отметила Агата Муцениеце.

Кроме того, звезда считает, что главный стандарт красоты — любовь к себе.

«Самый главный стандарт красоты — любовь к себе, к своему лицу, телу, волосам, глазам», — заключила актриса.

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