Агата Муцениеце в объятиях известного актера спровоцировала слухи о новом романе

Актриса Агата Муцениеце после развода с коллегой по сцене Павлом Прилучным все чаще провоцирует слухи о новых романах. На этот раз звезда «Закрытой школы» опубликовала на своей странице в соцсети совместное фото с австрийским актером Вольвгангом Черни.

На снимке Муцениеце и Черни сидят, обняв друг друга. При этом оба одеты в свитера фиолетового цвета и выглядят очень гармонично вместе.

Поклонники артистки сразу же обратили внимание на провокационные подписи на английском языке, которые можно перевести как «семейный образ» и «фиолетовая любовь».

Напомним, что Агата Муцениеце не афиширует личную жизнь после развода с Прилучным. Расставание актеров сопровождалось большим скандалом. Сейчас бывшие супруги не общаются, редко контактируют лишь ради общих детей - Тимофея и Мии.

Ранее Муцениеце спровоцировала слухи о романе с ресторатором Владимиром Перельманом, однако позже его заметили на свидании с другой девушкой.

Кроме того, недавно актер Никита Кологривый признался в изменах супруге с Агатой Муцениеце. Роман с экс-женой Прилучного, по его признанию, произошел на съемках киноленты «Я — медведь». В фильме артисты играли роль пары, и чувства перешли с экрана в жизнь.