Предполагаемого бойфренда Агаты Муцениеце заметили на свидании с другой девушкой

Предполагаемого бойфренда актрисы Агаты Муцениеце заметили на свидании с другой девушкой. Ресторатор Владимир Перельман флиртовал с подругой звезды «Закрытой школы» Олесей Шиповской.

О том, что у экс-жены Павла Прилучного может быть новый роман, заговорили еще в конце прошлого года. Дело в том, что Агата стала все чаще выходить в свет с миллионером. А на январских каникулах она даже отправилась вместе с ним в отпуск в Таиланд. Однако после этого в отношениях знаменитостей что-то произошло.

Паблики в Сети писали о том, что Муцениеце рассталась с Перельманом, с которым так и не подтвердила роман. Причиной называли чрезмерную любовь бизнесмена к красивым девушкам. Якобы он так и не смог остепениться. Как-то комментировать это ни актриса, ни ее предполагаемый возлюбленный не спешат. Но недавно Владимир «подлил масла в огонь», отправившись на ужин в столичный ресторан с другой спутницей.

Перельмана заметили на свидании с Олесей Шиповской – приятельницей Агаты. Они мило беседовали, флиртовали, а девушка даже заявила, что любит бизнесмена больше, чем кальмары. Видео со встречи поделилась сама Олеся.

Ранее Агата Муцениеце упала во время шоу и получила травму.