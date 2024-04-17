Звезда «Холостяка» прокомментировала слухи о романе с Кологривым

Блогерша и бывшая участница шоу «Холостяк» Виолетта Оноприенко высказалась о слухах о романтических отношениях с актером Никитой Кологривым. Публикацию на эту тему она разместила в своем микроблоге.

По словам знаменитости, их с Кологривым связывает лишь приятельское общение.

«Отвечаю один раз — и закрываем эту тему! У нас была общая компания, приятельские отношения как со всеми моими знакомыми и друзьями. Люди очень много любят придумывать ненужного, выставлять все, как им удобно. Лишь бы сплетни распустить», — поделилась Оноприенко.

Ранее Никита Кологривый признался в изменах супруге с актрисой Агатой Муцениеце. Роман с экс-женой Павла Прилучного у Кологривого произошел на съемках киноленты «Я — медведь». В фильме артисты играли роль пары, и чувства перешли с экрана в жизнь.

Позднее Муцениеце передала привет Кологривому, сознавшемуся в романе с ней.