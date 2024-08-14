Агата Муцениеце раскрыла, сколько дней не пьет алкоголь

Известная актриса Агата Муцениеце рассказала, сколько дней не пьет спиртное. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Звезда сериала «Закрытая школа» разместила скрин из приложения для отслеживания трезвости, на котором было написано, что артистка не употребляет спиртные напитки уже 67 дней.

Напомним, Агата Муцениеце начинала карьеру в качестве модели, но через некоторое время попробовала свои силы в кинематографе. Она наиболее известна ролью Даши Старковой в сериале «Закрытая школа». На съемках «Закрытой школы» артистка познакомилась с актером Павлом Прилучным, замуж за которого вышла в 2011 году.

В 2013 году у звездной пары родился сын Тимофей, а в 2016-м — дочь Мия. В мае 2020-го супруги официально расстались.

Ранее мы писали, что Павел Прилучный впервые вывел на сцену сына от брака с Агатой Муцениеце.

Также сообщалось, что Агата Муцениеце исполнила свою детскую мечту.