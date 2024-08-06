«У меня свело скулы от улыбки!»: Муцениеце исполнила свою детскую мечту

Давним желанием Агаты Муцениеце было пожелать с экрана телевизора всем маленьким россиянам спокойной ночи. Мечта актрисы осуществилась, и она стала гостьей известной программы.

Агата пришла в студию программы «Спокойной ночи, малыши» и познакомилась с ее героями — Хрюшой и Степашкой. Актриса сказала заветную фразу: «Спокойной ночи, девочки и мальчики» и записала привет своим детям.

«Вы даже не представляете, у меня свело скулы от улыбки! Я стала частью легендарной передачи! Пока только как гость, но как же это невероятно!», — написала звезда в своем Telegram-канале.

Бывшая жена Павла Прилучного испытала настолько сильные эмоции, что внутри нее разлился «горячий мед от тепла и умиления».

Напомним, актриса Агата Муцениеце продолжает судиться с экс-супругом Павлом Прилучным даже спустя четыре года после развода. Весной этого года звезда сериала «Закрытая школа» одержала победу над бывшим мужем в суде. Артистка намеревалась добиться того, чтобы актер отдавал треть своих доходов на их совместных детей. Теперь знаменитости стало проще обеспечивать сына и дочь, поэтому она начала тратить деньги в том числе на себя. Поэтому Агата сделала себе роскошный подарок.

Агата Муцениеце состояла в браке с Павлом Прилучным с 2011 по 2020 год. У актеров есть 8-летняя дочь Мия и 11-летний сын Тимофей.