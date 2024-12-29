Опубликовано 29 декабря 2024, 13:041 мин.
Агата Муцениеце похвасталась пойманным букетом невесты
© Starface.ru
Агата Муцениеце похвасталась пойманным букетом невесты. Об этом стало известно из соцсетей.
Актриса Агата Муцениеце вчера гуляла на свадьбе друзей. Она показала регистрацию пары и вечеринку, которая прошла после. Чуть позже Муцениеце выложила снимок букета невесты, намекая, что именно она поймала цветы.
«Ситуация — букет невесты», — подписала фото она.
Напомним, актрисе приписывают роман с аккордеонистом Петром Дрангой. Пара часто выходит вместе на светские вечера, а недавно Муцениеце пригласила Дрангу на семейный ужин вместе со своей матерью и сестрой.
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Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин