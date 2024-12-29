НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 29 декабря 2024, 13:04
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Агата Муцениеце похвасталась пойманным букетом невесты

Агата Муцениеце похвасталась пойманным букетом невесты

© Starface.ru

Агата Муцениеце похвасталась пойманным букетом невесты. Об этом стало известно из соцсетей.

Актриса Агата Муцениеце вчера гуляла на свадьбе друзей. Она показала регистрацию пары и вечеринку, которая прошла после. Чуть позже Муцениеце выложила снимок букета невесты, намекая, что именно она поймала цветы.

«Ситуация — букет невесты», — подписала фото она.

Агата Муцениеце похвасталась пойманным букетом невесты

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, актрисе приписывают роман с аккордеонистом Петром Дрангой. Пара часто выходит вместе на светские вечера, а недавно Муцениеце пригласила Дрангу на семейный ужин вместе со своей матерью и сестрой.

Ранее мы писали о том, что певица Азиза призналась в разлуке с мужем-итальянцем из-за отказа покидать Россию.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Агата Муцениеце
букет
свадьба