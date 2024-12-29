Агата Муцениеце похвасталась пойманным букетом невесты

Напомним, актрисе приписывают роман с аккордеонистом Петром Дрангой. Пара часто выходит вместе на светские вечера, а недавно Муцениеце пригласила Дрангу на семейный ужин вместе со своей матерью и сестрой.

Ранее мы писали о том, что певица Азиза призналась в разлуке с мужем-итальянцем из-за отказа покидать Россию.