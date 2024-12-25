«Семейные завтраки»: Агата Муцениеце подтвердила слухи о романе с Петром Дрангой

Агата Муцениеце выложила кадры с семейного ужина вместе с Петром Дрангой. Об этом стало известно из соцсетей.

Слухи о том, что Агата Муцениеце и Петр Дранга встречаются, ходят в светских кругах уже несколько недель. Пару замечали вместе на разных мероприятиях, актриса уже успела познакомить музыканта со своей семьей.

В очередной раз Муцениеце выложила в соцсетях кадры, на которых за одним столом с ее матерью и сестрой сидит Петр Дранга. Видео она подписала словами «семейные завтраки».

«Очень вкусно! Какое-то теплое, спокойное и праздничное настроение», — написала актриса.

Сама Агата Муцениеце не спешит комментировать личную жизнь — о романе с аккордеонистом она не высказывается.

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