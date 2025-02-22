«Мы в чудесном месте, Петя здесь»: Агата Муцениеце снялась с дочерью и новым возлюбленным в ресторане

Актриса Агата Муцениеце вместе с новым возлюбленным Петром Дрангой и 8-летней дочерью Мией отправилась на выходные в Санкт-Петербург. В личном блоге звезда сериала «Закрытая школа» поделилась кадрами из ресторана с близкими людьми.

Судя по всему, новый избранник Агаты Муцениеце нашел общий язык с ее дочерью от брака с Павлом Прилучным. Вместе с Петром Дрангой и Мией актриса отправилась на отдых в Сант-Петербург. Звезда «Закрытой школы» снялась в одном из заведений города, показав в кадре также аккордеониста с девочкой. Артистка и ее дочь улыбались и смеялись на камеру и выглядели счастливыми.

«Друзья, я не могу не поделиться, какая, во-первых, в Питере погода. Вот в таком чудесном месте мы будем обедать. Петя здесь… и Казанский», — поделилась Агата Муцениеце, показав красивый ресторан с панорамным видом на Казанский собор.

Напомним, согласно решению суда, 12-летний сын актрисы и ее бывшего мужа должен жить с матерью. Однако, по словам Агаты Муцениеце, Тимофей отказался к ней возвращаться, и они не виделись с августа 2024 года. Артистка утверждает, что мальчик также избегает общения с ней, и она считает Павла Прилучного причастным к этому. Знаменитость обвиняла экс-супруга в том, что тот «ведет против нее войну». Недавно Агата Муцениеце рассказала, что впервые за несколько месяцев случайно увиделась с сыном в магазине, но встреча оказалась не такой радостной.

Ранее сообщалось о том, что Агата Муцениеце сняла дочь с возлюбленным Петром Дрангой в боулинге.