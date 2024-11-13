Адвокаты 41-летнего актера Артура Смольянинова* обжаловали его заочный арест

Адвокаты 41-летнего Артура Смольянинова* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловали его заочный арест. Об этом сообщает ТАСС.

Актер, обвиняемый в распространении фейков о Вооруженных силах России и возбуждении вражды, подал апелляцию на решение суда о его заочном аресте.

«Решение о заочном аресте Смольянинова* обжаловано», — сообщает пресс-служба Басманного суда Москвы.

Ранее на сайте стояла отметка, что актер не стал подавать жалобу, однако позже апелляция пришла в суд по почте, после чего появилась новость об обжаловании.

Напомним, суд заочно арестовал Смольянинова* 29 октября 2024 года.

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*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга