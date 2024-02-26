Адвокат Жорин сообщил о получении тревожного звонка от Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин рассказал о тревожном звонке от продюсера Бари Алибасова. Об этом сообщает Пятый канал.

Как признался юрист, в ходе недавнего телефонного разговора 76-летний Алибасов казался нерадостным, совсем не шутил и на протяжении 15 минут благодарил его за все. Жорин подчеркнул, что подобное поведение несвойственно музыканту.

«Я ему говорю: «Бари, ты как будто прощаешься», — поделился адвокат.

Юрист уточнил, что основатель группы «На-на» устал от жизни и уже составил завещание. Он добавил, что все имущество отойдет сыну продюсера, а интеллектуальная собственность останется у солистов «На-на».

Накануне стало известно, что Бари Алибасова доставили в больницу с инсультом.

Позднее супруга Бари Алибасова объяснила, что продюсера госпитализировали из-за давления.