Жена Бари Алибасова раскрыла причину госпитализации артиста

Жена Бари Алибасова рассказала, что артиста госпитализировали из-за давления. Об этом сообщает телеканал «360».

В минувшее воскресенье стало известно об экстренной госпитализации Бари Алибасова. СМИ сообщали, что у создателя группы «На-на» диагностировали инсульт. Однако это заявление поспешила опровергнуть супруга артиста.

По словам Елены Калининой, решение поехать в больницу они с супругом приняли вместе.

«Давление действительно повышалось. Мы вчера просто перестраховались и поехали в больницу. Эти взрывы на солнце: у многих голова болела. Знаете как, то ли просто голова болит, то ли еще что-то. Не разберешь. Просто под наблюдение приехали», — объяснила она.

Женщина добавила, что Алибасов заверял, будто с ним все хорошо. Однако чтобы предотвратить опасность, супруги все же решили поехать в больницу.

Ранее мы писали о том, что Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии.