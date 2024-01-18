Звезда «Улицы разбитых фонарей» Нилов прокомментировал слухи об отшельничестве

Актер Алексей Нилов прокомментировал распространившуюся в СМИ информацию о том, что стал отшельником. Соответствующее заявление артиста прозвучало в эфире шоу «Малахов».

По словам знаменитости, он никогда не рассматривал подобный образ жизни. Супруга актера отметила, что впервые слышит об этих слухах. Нилов допустил, что журналисты могли перепутать его с отцом Геннадием. Он объяснил, что его отец действительно является отшельником.

«У отца есть земля на озере. И он живет отшельником», — признался артист.

Напомним, Алексей Нилов впервые снялся в кино в 1980, его дебютом стала картина «Каждый третий». Наибольшую популярность актеру принесла роль капитана милиции Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей». В 2006-м он получил звание заслуженного артиста России.

Всего фильмография Нилова насчитывает свыше 70 кинолент и сериалов.

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