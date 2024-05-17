Адвокат Сенина заявила, что Успенская не спешит подавать в суд на Киркорова

Адвокат Елена Сенина заявила, что Любовь Успенская не спешит подавать в суд на Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Газета.Ru.

В недавнем интервью певец назвал Успенскую «попрошайкой». Узнав об этом, Любовь подала досудебную претензию к Киркорову. Адвокат артистки отметила, что та не требует денег за репутационный ущерб. При этом Успенская хочет, чтобы все публикации с оскорблениями были удалены. По словам Сениной, певица дала Киркорову 10 дней на ответ. Если ее требование не будет удовлетворено, то она обратится в суд.

«Если он добровольно удовлетворит требования, то нам не придется обращаться в суд. Обычно 10 дней дается на ответ. Мы никуда не спешим в этом вопросе и готовы эти 10 дней выждать», — высказалась Елена.

Также адвокат отметила, что Успенская никогда не являлась инициатором конфликтов. Вот почему они сделают все, «чтобы одержать верх в этом вопросе».

Ранее Любовь Успенская осудила Филиппа Киркорова после его рекламы клиники Тимура Хайдарова. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Ксению Собчак обманывают на деньги из-за громкой фамилии.