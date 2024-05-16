«Из-за рекламы Киркорова погиб человек»: Любовь Успенская выступила с заявлением

Успенская заявила, что не откажется от слов про «женоненавистника» Киркорова. Об этом сообщает mk.ru.

После того, как между Любовью Успенской и Филиппом Киркоровым произошел конфликт, певец подал на артистку в суд. Он попросил извиниться за то, что она назвала его «женоненавистником», а также выплатить моральную компенсацию в размере 10 млн рублей.

Однако Успенская заявляет, что от своих слов она не откажется.

«А что я сказала не так? Я защищала женщин и буду защищать, от своих слов я не откажусь. В суде адвокаты Киркорова говорят, что „у него безупречная деловая репутация в российском обществе“. Серьезно? Он что, никогда не нападал на женщин? То, что мы знаем, я думаю, 1%!» — рассказала она.

Судебный иск Киркорова она назвала «позором» и «хайпом». По мнению певицы, Киркорову стоит помнить о том, что из-за его рекламы пластической клиники Тимура Хайдарова умер человек.

«Филипп Киркоров, получив гонорар от хирурга, таскался с ним по шоу и доказывал, что тот прекрасен. В итоге из-за рекламы Киркорова погиб человек, так как ему поверил и пошел на операцию. Сейчас заведено уголовное дело, врачи арестованы», — объяснила она.

Ранее мы писали о том, что адвокат Киркорова рассказал подробности суда с Успенской.