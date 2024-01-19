Адвокат рассказала, может ли актер Анатолий Руденко избежать тюремного срока

Адвокат Юлия Вербицкая рассказала, как задержанный с наркотиками актер Анатолий Руденко может избежать тюремного наказания. Об этом сообщает mk.ru.

По словам юриста, актеру следует не отрицать очевидные вещи, немедленно и в полном объеме сдать сотрудникам полиции запрещенные средства, а также активно способствовать раскрытию, пресечению дальнейших преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, и изобличению совершивших их лиц. «При таких обстоятельствах Руденко сможет избежать уголовной ответственности по прим. 1 ч. 1 ст. 228 УК РФ», - заявила Вербицкая.

При этом адвокат предупредила, что попытка обмануть следствие или скрыть очевидные и установленные следствием факты может обернуться для артиста негативными последствиями.

Юрист добавила, что в случае звезды сериалов «Триггер» и «Каменская», когда наркотические вещества были спрятаны своеобразным способом, отрицание очевидных фактов приведет лишь к увеличению сроков следственных действий.

Напомним, 41-летнего Анатолия Руденко задержали с наркотиками в центре Москвы 18 января. Полицейские нашли у артиста сверток с мефедроном.

Позднее адвокат Сергей Жорин сообщил, что Руденко грозит до 15 лет лишения свободы.