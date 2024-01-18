Вел себя странно: звезда сериала «Триггер» Анатолий Руденко задержан с наркотиками

Звезду сериалов «Триггер» и «Две судьбы» Анатолия Руденко задержали в центре Москвы с наркотиками. 41-летний актер заявил, что нашел сверток в парке, когда гулял с собакой.

По данным mk.ru, артист ехал со съемок домой на такси. В районе улицы Антонова-Овсеенко машину остановили инспекторы ДПС. Им показалось странным поведение пассажира, и они решили досмотреть его личные вещи. В итоге у актера обнаружили сверток с мефедроном (синтетический наркотик — прим. «Страсти»).

Актер в свое оправдание заявил, что пакетик нашел в декабре прошлого года, когда гулял с собакой по парку Ходынское поле. Руденко подумал, что это — отрава для собак и решил забрать его с собой. После, со слов артиста, он положил пакетик в карман куртке и забыл до времени. 17 января Руденко и его коллеги по цеху выяснили, что внутри находятся наркотики.

Ранее Анатолий Руденко признался, что испытывает стресс из-за невозможности проводить достаточно времени с близкими из-за работы. Так, у звезды «Триггера» есть дочь Милана, которая большую часть времени находится с мамой.